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Общество

13:28

Врач рассказал, как избавиться от косточки на стопе без операции

медицина общество

Фото: depositphotos/Kseniia1991

Ведущий врач – травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал, как справиться с косточкой на ноге без операции. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, данный дефект может появиться из-за наследственной предрасположенности, врожденных изменений формы стопы, деформации костей или гиперэластичности соединительной ткани.

При этом одной из самых распространенных причин врач считает неправильно подобранную обувь.

"Исправить ситуацию без операций поможет ортопедическая обувь, специальные медицинские носки или стельки. Также может быть назначена физиотерапия, массаж и гимнастика", – рассказал Алексутов.

Ранее врачи столичной клинической больницы имени Вересаева внедрили в практику малотравматичную методику лечения деформации стопы. Сообщалось, что после операции шишка больше не возвращается и не беспокоит пациента.

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