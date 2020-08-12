Столичные врачи нашли новый способ лечения косточки на стопе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи столичной клинической больницы имени Вересаева департамента здравоохранения города внедрили в практику малотравматичную методику лечения деформации стопы. Об этом говорится на официальном сайте Депздрава Москвы.

"Вальгусная деформация стопы у взрослых – это распространенная ортопедическая патология, проявляющаяся в искривлении первого пальца ноги вовнутрь. Форма ноги изменяется, и человек испытывает болевой синдром, не может носить нормальную обувь", – рассказали представители ведомства.

Медицинские специалисты лечат данную патологию миниатюрными разрезами на коже размером до 3 миллиметров при помощи уникальных минискальпелей и пил размером около 2 миллиметров. Такой способ, по словам врачей, не нарушает целостность окружающих мягких тканей, кровеносных сосудов, а также нервов.

"Процедура проводится под рентгенологическим контролем", – добавили в департаменте. При этом после операции у пациентов остаются только минимальные рубцы.

В результате через три месяца происходит полное восстановление, человек может заниматься спортом, подчеркнули в Депздраве.

Заведующий травматологическим отделением больницы имени Вересаева Максим Воронков уточнил, что после операции шишка больше не возвращается и не беспокоит пациента. По его словам, технически правильно выполненная операция исключает какие-либо неприятные последствия.

Ранее говорилось, что врачи в Реутове вылечили пациентку с поражением 95% легких. В пресс-службе добавили, что благодаря усилиям врачей и разработанной схеме лечения женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.