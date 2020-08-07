Столичные врачи спасли мужчину, рассекшего глотку осколком стекла при ремонте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Медики больницы имени Иноземцева городского департамента здравоохранения спасли мужчину, который в ходе ремонта теплицы случайно поранил стеклом шею, челюсть и глотку. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители Депздрава.
Инцидент произошел на даче в Московской области. "В один из пасмурных дней он решил застеклить парник. Неаккуратное движение и падение повлекло за собой серьезную травму – клиновидное стекло вошло через подчелюстную область в полость рта", – говорится в сообщении ведомства.
В результате состояние пострадавшего было тяжелым, у него зафиксировали колото-резаную рану подчелюстной области и верхней трети шеи слева.
При этом к пациенту направили бригаду санитарной авиации московского Центра экстренной медицинской помощи. Стекло не задело магистральные сосуды, но кровопотеря оказалась критичной.
"Мультидисциплинарная бригада в составе анестезиолога-реаниматолога, челюстно-лицевого хирурга, хирурга, лор-врача принялась за спасение пациента. После эндоскопической интубации, под наркозом врачи провели ревизию раны, остановили кровотечение из сосудов и наложили швы послойно – делать это пришлось с ювелирной точностью, поскольку повреждены были различные ткани", – добавили медики.
С окончанием восстановительного периода пациент сможет вернуться к обычной жизни, сказали медицинские специалисты.
Ранее Подмосковные врачи спасли 28-летнюю девушку с инсультом. С помощью вакуума медики удалили тромб, после чего кровоснабжение мозга было восстановлено.
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