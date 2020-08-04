Подмосковные врачи спасли 28-летнюю девушку с инсультом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачи Красногорской городской больницы № 1 спасли 28-летнюю пациентку с инсультом. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.
"У женщины был врожденный порок сердца, а также протезированный аортальный клапан. С таким диагнозом ей было необходимо постоянно принимать препараты, разжижающие кровь", – заявили в пресс-службе ведомства.
В медицинское учреждение она была доставлена после потери сознания и чувствительности в правой руке и ноге. Кроме того, у нее начал проявляться паралич.
"При сборе анамнеза было выявлено, что препараты пациентка принимала бесконтрольно. Ей было выполнено экстренное КТ-исследование головного мозга, выявлена острая окклюзия средней мозговой артерии, которая привела к инсульту", – уточнили в министерстве здравоохранения по региону.
В результате ей экстренно провели тромбаспирацию. С помощью вакуума медики удалили тромб, после чего кровоснабжение мозга было восстановлено.
Позднее пациентка полностью восстановилась, ее выписали без неврологического дефицита.
Ранее женщине удалили аппендицит во время операции кесарева сечения. Случай произошел в больнице имени Виноградова.
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