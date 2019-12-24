Врач рассказала, как лечить косточки на ногах

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Врач-кинезиолог и блогер Анастасия Шагарова рассказала, почему болят косточки на ногах, что влияет на образование наростов и как с ними бороться, сообщают "Дни.ру".

По ее словам, косточки на ногах возникают, когда свод стопы теряет свою подвижность. Эта патология наблюдается у большого пальца, в месте трения обуви. Наросты образуются из-за ухудшения внутреннего свода стопы, связанного с поперечно-продольным плоскостопием и кривизной ног, а также нарушением в работе печени.

Шагарова рассказала, что наросты может вызывать нарушенный обмен веществ. "Если у пациента высокое содержание нитратов и мочевины в организме, он часто ест мясо и пьет много кофе, это влияет на азотистый обмен и приводит к образованию косточек на ногах", – отметила эксперт.

Чтобы остановить образование косточек, необходимо лечить плоскостопие и разбираться с обменом веществ. Придется подключить висцеральную терапию и внести корректировки в питание. Важен и водный баланс организма.

Ранее Российская академия наук (РАН) предложила обязать производителей гомеопатических средств указывать на упаковке о недоказанной эффективности препаратов. В организации уже произошел скандал, связанный непосредственно с работами самих ученых.