Женщина заразилась опасной инфекцией из-за лизнувшего ногу щенка

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Жительница Израиля заразилась опасной инфекцией после того, как щенок лизнул ее ногу. Об этом сообщает "Газета.ру".

Женщина обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в ноге, высокую температуру и тошноту. В крови пациентки медики обнаружили бактерии собачьего стрептококка, которые могли привести к сепсису, воспалению легким и другим опасным для здоровья осложнениям.

Специалисты предположили, что женщина заразилась от слюны щенка, поскольку на ее ступнях были трещины, которые позволили бактериям проникнуть в организм. Кроме того, у пациентки был ослаблен иммунитет из-за диабета.

Отмечается, что женщина провела в больнице три дня, а затем вернулась домой.

Ранее японские ученые заявили, что новое лекарство против гриппа ускоряет темпы развития вируса. Болезнь становится невосприимчива к действию препарата. По мнению исследователей, такие лекарства нельзя использовать во врачебной практике. В противном случае человечество может создать неуязвимый штамм вируса.

