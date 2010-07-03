Академик РАН прокомментировал открытие нового штамма ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Открытие нового штамма ВИЧ не имеет никакого значения, это важно только для разработки вакцины. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"Принципиального значения не имеет, но может иметь значение только для разработки вакцины. А в плане беспокойства за то, что будет как-то быстрее распространяться, нет, не стоит. У нас и без него хорошо вирус распространяется по стране. Вот о профилактике надо думать", – сказал Покровский.





Вадим Покровский руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Дело в том, что распространяется много штаммов сейчас в мире. Новые штаммы возникают в основном от того, что они между собой образуют рекомбинации. Если человек с двумя штаммами, допустим, А и В заразился, то у него в организме может возникнуть штамм АВ.

По словам эксперта, новый штамм для начала нужно изучить, "он наверняка родственен каким-то другим".



"При создании вакцины нужно учитывать, чтобы она была направлена на большее число штаммов. Но если он не сильно распространен, то, наверное, и не так важно учитывать его при создании вакцины. Вакцины пока нет, поэтому разговор носит чисто теоретический характер", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследованиями занималась корпорация Abbott Laboratories с Университетом Миссури.

Этот штамм – часть группы М вида ВИЧ-1. Это первый новый штамм группы М, найденный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов.

Директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что причин для беспокойства нет. По его словам, не многие люди заражены этим.

Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым необходимо выявить три случая заболевания, не связанных друг с другом. Первый и второй случаи обнаружили в ДРК в 1989 и 1990 годах, третий – там же, в 2001 году.

В июле в РАН предупредили о росте эпидемии ВИЧ. Лечение больных продлевает им жизнь, и, как следствие, число ВИЧ-инфицированных увеличивается, объяснил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Соболева Илона