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Наука

08:44

Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

наука медицина

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN. Исследованиями занималась корпорация Abbott Laboratories с университетом Миссури.

Этот штамм – часть группы М вида ВИЧ-1. Это первый новый штамм группы М, найденный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов.

Директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что причин для беспокойства нет. По его словам, немногие люди заражены этим.

Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым необходимо выявить три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай обнаружили в ДРК в 1989 и 1990 годах, третий – там же, в 2001 году.

В июле в РАН предупредили о росте эпидемии ВИЧ. Лечение больных продлевает им жизнь и, как следствие, число ВИЧ-инфицированных увеличивается, объяснил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.

В августе в России утвердили порядок обеспечения инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарствами. Лечащие врачи должны будут информировать больных о бесплатных препаратах. Больной сможет получить их в течение максимум 20 дней с момента включения их в Федеральный регистр.

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