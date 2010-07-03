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13:58

Утвержден порядок обеспечения ВИЧ-инфицированных лекарствами

общество медицина

13:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России утвердили положение об организации обеспечения инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Объем поставок определяется с учетом рекомендаций и среднекурсовой дозы лекарства исходя из ежемесячной фактической потребности больных. Сначала комиссия Минздрава будет смотреть на обоснованность заявленных объемов препаратов и при необходимости корректировать их.

Лечащие врачи должны будут информировать больных о бесплатных лекарствах. Больной сможет получить их в течение максимум 20 дней с момента включения их в Федеральный регистр.

Правительство также утвердило положение об обеспечении лекарствами больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Финансировать это будет федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что Минздрав перераспределил между регионами препарат для людей с ВИЧ. Из Самарской и Тверской областей препарат отправили в Москву, из Ненецкого автономного округа – в Алтайский край, из Забайкальского края – в Республику Тыва, а из Ханты-Мансийского автономного округа – в Тюменскую область. Теперь субъекты, в которых наблюдался дефицит в лекарстве, обеспечены им на ближайшие 1–2 месяца.

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общество медицина

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