Давай, жги: самые эффективные тренажеры – убийцы калорий

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды кардиооборудования эффективнее для снижения лишнего веса и как понять, какой тренажер подходит именно вам.

Осень – старт нового сезона реалити-шоу "хочу похудеть", именно поэтому в фитнес-клубах наблюдается небывалый ажиотаж, особенно в утренние и вечерние часы. К тому же на улице еще и холодно, поэтому к тем, кто решил-таки заняться собой, присоединились и любители уличных тренировок, которым не очень хочется мокнуть под дождем.

И главный вопрос, который задают новички: "Какой тренажер для похудения самый эффективный?" Наверное, в умах большинства таких клиентов есть образ, что, отзанимавшись недели две, они потеряют с десяток набранных годами лишних килограммов, главное, выбрать нужный тренажер! Отчасти они правы, ведь действительно есть менее эффективные и более эффективные тренажеры. Но важно понимать, что от правильного выбора оборудования будет зависеть не только ваш результат, но и безопасность тренировок.

Забегая вперед, скажу, что, как бы эффективно вы ни занимались, семьдесят процентов в достижении поставленных вами целей и задач будет играть правильная диета с акцентом на белковые продукты и овощи. Также необходимо минимизировать продукты, содержащие сахар, не забудьте исключить мучное, жирное, полуфабрикаты, фастфуд, чипсы и алкоголь, особенно пиво.

Так какой тренажер можно считать самым эффективным с точки зрения расхода калорий? Давайте по порядку.

Самым естественным для нашего организма видом аэробной нагрузки считается бег. Ведь именно во время бега максимально сильно работают мышцы ног, корпуса, рук. Также в процессе идет сильный расход калорий, в отличие от, например, езды на велосипеде. И не зря в любом фитнес-клубе львиную долю тренажеров составляют так называемые беговые дорожки. Но одно дело, когда вы бежите сами, отталкиваясь от земли, другое – когда вашу ногу тянет назад мотор, а ваше единственное движение – это перенос ноги вперед. Другими словами, если сравнивать тренажер с естественным бегом, то эффективность тренажера меньше. Это один из его минусов, но вовсе не значит, что тренажер не эффективен.

А вот главным противопоказанием к занятиям именно на беговой дорожке являются проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата. Чаще это травмы позвоночника, а также коленных, голеностопных и тазобедренных суставов. Если вы абсолютно здоровы, то беговая дорожка – идеальный снаряд для максимально эффективных тренировок. Средний расход калорий за 45-минутную сессию составляет от 400 до 500 единиц.

Второй по популярности тренажер в любой кардиозоне – это так называемый эллиптический тренажер, который многие ошибочно называют "лыжи". На самом деле движение, которое вы выполняете ногами, к движению по лыжне или к "коньковому" стилю не имеет никакого отношения. В эллиптическом тренажере нога движется в заданной амплитуде движения – это овал или эллипс. Главным плюсом тренажера является то, что ноги у вас фиксированы на подножке, а значит, нет так называемой ударной нагрузки на суставы и позвоночник, плюс есть возможность браться за подвижные рукоятки, вовлекая большой мышечный массив. Эллиптический тренажер по количеству сожженных калорий не уступает беговой дороже. При этом он абсолютно безопасен при ряде травм или патологий.

Перейдем к велотренажерам. Это оборудование, которое есть в любой кардиозоне. Клубы, располагающие большими площадями, к стандартным вертикальным велотренажерам часто докупают более редкий вид оборудования – горизонтальные велотренажеры. И не зря они так делают, ведь для людей с серьезным ожирением, проблемами с позвоночником, а также варикозным расширением вен предпочтителен именно горизонтальный велотренажер. Ведь у него удобная большая спинка, в отличие от вертикальных тренажеров, значит, нагрузка на позвоночник минимальная. Благодаря горизонтально расположенным ногам существенно снижается нагрузка на вены ног, что рекомендовано при варикозной болезни.

На этом "стандартном" для любого фитнес-клуба наборе кардиотренажеров выбор оборудования не заканчивается. Сейчас очень популярно такое направление функциональных тренировок, как кроссфит. И одним из обязательных видов тренажеров, который используют в данном направлении, является гребной тренажер. По сути этот станок имитирует "академическую" греблю на спортивных байдарках. Там у вас происходит два движения: вы "гребете", подтягивая специальную рукоять к животу, а затем резко выпрямляете руки, плюс активно работаете ногами, так как сиденье под вами двигается по салазкам. Получается, вы выпрямляете ноги и одновременно тянете рукоять, а затем резко возвращаетесь назад, выпрямляя руки и сгибая ноги. Чем быстрее пытаться выполнить движение, тем тяжелее становится это делать.

В результате получается интенсивная тренировка, одновременно вовлекающая практически все мышцы, а значит, существенно увеличивая расход калорий – до 600 за тренировку. Правда, именно из-за интенсивности занятия редко кто остается на этом тренажере больше десяти–пятнадцати минут. К тому же такое интенсивное воздействие разрешено людям без каких-либо проблем со стороны опорно-двигательного аппарата. Также оно нежелательно при различных формах патологий со стороны сердечно-сосудистой системы.