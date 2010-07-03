РАН призвала указывать на недоказанный эффект гомеопатических средств

Российская академия наук (РАН) предложила обязать производителей гомеопатических средств указывать на упаковке о недоказанной эффективности препаратов. Об этом сообщили в эфире телеканала Москва 24.
В организации уже произошел скандал, связанный непосредственно с работами самих ученых. Так, в публикациях кандидатов в члены РАН нашли псевдонаучные взгляды – научные труды были посвящены теме гомеопатии.
Об опасности гомеопатии заявили в Российской академии наук в феврале 2017 года. Тогда специальная комиссия опубликовала меморандум, в котором гомеопатию назвали "лженаукой", а связанные с ней научные исследования фальсифицированными.
"Она [гомеопатия] в принципе абсурдна и подталкивает людей к антинаучному мышлению, которое приводит к заблуждению в других вопросах. Мы знаем, что среди гомеопатов очень много людей, например, против прививок", – заявил Александр Панчин, член Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН.
Специалист считает, что решить проблему можно специальной маркировкой, которая бы указывала на недоказанную эффективность препаратов. По мнению Панчина, эту норму необходимо закрепить законодательно.
Среди тех, кто лечится так называемыми шариками с сахаром, мнения существенно разделяются. Жительница Москвы Раиса Мурзаханова считает, что гомеопатия помогла ей в борьбе с артритом.
"У меня болели, отекали руки, ноги, руки опухали. 19-й год уже заканчивается, я в сентябре буквально сдавала анализы: ревмофактор у меня 69, ноги у меня совсем не болят, руки не болят, но чуть-чуть припухают", – заявила женщина.
Слова пациентки якобы подтверждают справки и врачебные заключения, но прямой связи с гомеопатией установить невозможно. Более того, подобное "лечение" подходит не всем.
"Я страдала атопическим дерматитом. Все вот это высчитывание по часам и минутам – это постоянно просто угнетает, мы таскали постоянно с собой коробочки, шарики, капельки – не помогло категорически", – подчеркнула другая собеседница съемочной группы Екатерина.
По словам москвички, гомеопатические препараты достаточно дорогие, а время, потраченное на "лжелечение", может сказаться на развитии болезни.
С гомеопатическим лечением активно борются в Великобритании, в частности. Местный Минздрав предлагает лишить аккредитации Британское общество гомеопатов за пропагандирование отказа от прививок. Против "лженауки" выступают также в Канаде, Германии и Австралии.
В прошлом году в МГУ имени Ломоносова опровергли информацию о сотрудничестве с производителем гомеопатических средств. Партнер одного из самых крупных университетов страны ранее получил "Антипремию" от министерства образования и науки РФ.
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