Ком в горле оказался признаком смертельных болезней

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Ощущение кома в горле может говорить о смертельных заболеваниях. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на врача-терапевта Ирину Ескову.

Она рассказала, что ком в горле представляет большую опасность, если речь идет об инфицировании вирусами.

"При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей – это очень опасно", – уточнила эксперт.

Она также добавила, что в такой ситуации нужно оперативно обратиться за медицинской помощью. Помимо этого, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, когда становится тяжело не только употреблять пищу, но и пить воду, а также дышать.

Если вместе с таким ощущением появляется серьезное першение и становится тяжело глотать – это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, уточнила специалист. По ее словам, нередки случаи, когда ком в горле является симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее о смертельной опасности жареных семечек рассказала врач-эндокринолог Татьяна Бочарова. По ее мнению, в обжаренном виде данный продукт становится источником канцерогенов. Специалист также предупредила о высокой калорийности семечек.