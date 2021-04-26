Названа смертельная опасность семечек

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О смертельной опасности жареных семечек телеканалу "Звезда" рассказала врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

По ее мнению, в обжаренном виде данный продукт становится источником канцерогенов. Специалист также предупредила о высокой калорийности семечек.

"100 граммов – это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. Проблема в том, что как полноценная еда они не воспринимаются и способствуют набору лишнего веса", – уточнила врач.

Бочарова также сообщила, что данный продукт может спровоцировать обострение заболеваний у людей с язвой и гастритом. Любителям же семечек она рекомендовала есть их в сыром виде не больше 30 граммов в день.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые продукты могут негативно влиять на артериальное давление.