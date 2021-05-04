Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни

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Заложенность носа может обернуться серьезными последствиями для организма вплоть до летального исхода, рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, пазухи должны увлажнять и согревать вдыхаемый воздух, однако при заложенном носе пазухи не функционируют, что, в свою очередь, свидетельствует о воспалительном процессе, который может привести к синуситу.

"Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может прорваться в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать", – пояснил Ульянов.

Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что ощущение кома в горле может говорить о смертельных заболеваниях. По ее словам, ком в горле представляет большую опасность, если речь идет об инфицировании вирусами.

Помимо этого, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, когда становится тяжело не только употреблять пищу, но и пить воду, а также дышать. Если вместе с таким ощущением появляется серьезное першение и становится тяжело глотать – это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, уточнила специалист.

