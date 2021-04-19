Названа опасность популярного обезболивающего

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Передозировка парацетамола может повлечь за собой серьезные побочные реакции. Об этом сообщает Express.
По данным Национальной службы здравоохранения Англии, самыми частыми симптомами передозировки становятся тошнота и рвота. Обычно они проявляются спустя несколько часов после приема препарата.
Специалисты предупреждают, что передозировка парацетамола способна вызвать повреждение печени. Кроме того, у человека может проявиться сонливость, желтуха и боль в правой верхней части живота.
Парацетамол является обезболивающим и жаропонижающим средством. Препарат блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе и оказывает влияние на центры боли и терморегуляции.
Парацетамол включен в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также в аналогичный российский перечень.
Ранее специалисты назвали родинки на теле предвестником смертельно опасной болезни. Они советовали обратить внимание на новообразования и ранки.
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