Специалист назвал частую причину смерти в молодом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов предупредил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Специалист отметил, что в первую очередь повышенное артериальное давление негативно сказывается на работе важных органов, что приводит к заболеваниям мозга, сердца и почек.

Гипертоническая болезнь является первой причиной по развитию хронической сердечной недостаточности. Нарушается насосная функция сердца, сообщает Иванов.

Для того чтобы первые признаки заболевания не появились еще в раннем возрасте, врач призывает следить за своим здоровьем.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал, при каких симптомах нужно обращаться в поликлинику.

По его словам, повышение артериального давления, боль в суставах, усталость, снижение работоспособности являются поводом для обращения к врачу.