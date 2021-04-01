Терапевт объяснил причины головных болей у москвичей с приходом весны

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Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала Москве 24 о том, что с приходом весны среди жителей столицы увеличилось количество жалоб на головные боли. Она также объяснила причину плохого самочувствия.

"Не так давно у нас начались солнечные дни, они были достаточно яркими, и эта погода вызвала плохое самочувствие у людей. Многие наши пациенты жаловались на спазмы сосудов, на головные боли, на мигрени", – рассказала терапевт.

Она объяснила, что причина недомоганий не солнце как таковое, а смена сезонов, которая всегда приводит к обострению хронических заболеваний.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Мигрени, головные боли – это яркие признаки обострения хронических заболеваний сосудов, в частности вегетососудистой дистонии (ВСД). Обострение хронических заболеваний всегда происходит весной и осенью при смене сезонов. И у нас как раз была по-настоящему весенняя погода последнее время.

По ее словам, еще одной причиной обострения заболевания является авитаминоз, а именно нехватка витаминов D и B.

"Это хроническое заболевание связано с тем, что сосуды ослабевают, появляются спазмы сосудов. А весной у нас начинается авитаминоз, потому что нет достаточного количества витамина D и того же солнца после зимы, а также витамина B, потому что мало получаем витаминов из еды, они плохо усваиваются желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Это авитаминоз ухудшает состояние человека с ВСД", – рассказала Лапа.

В связи с этим специалист посоветовала в такие периоды еще тщательнее следить за своим иммунитетом и состоянием ЖКТ, а также обратиться к врачу, чтобы получить рекомендацию о том, какие витаминные комплексы стоит пропить.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, с чего начать путь к правильному питанию. По ее словам, прежде всего необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

"Пройти медицинское обследование, получить необходимые медицинские консультации и, обладая полной информацией, следовать в правильном направлении", – заявила Стародубова.

Также она назвала преимущество домашней еды перед блюдами на заказ. Специалист объяснила, что в процессе готовки дома можно контролировать состав блюда и способ приготовления. В случае с готовым блюдом на заказ его состав не изменить, отметила диетолог. При этом она порекомендовала заказывать продукты с помощью сервисов по доставке.