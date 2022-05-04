Невролог назвал симптомы головной боли, требующие срочного обращения к врачу

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Игнорирование пульсирующей, локальной головной боли, а также боли, сопровождающейся нарушением сознания и температурой, может привести к печальным последствиям. Об этом Москве 24 рассказал врач-невролог Александр Комаров.

Эксперт отмечает, что никакую головную боль нельзя терпеть: лучше обязательно проконсультироваться со специалистом. Диагностика важна, когда болевые ощущения возникают периодически и непонятно, чем они могут быть вызваны.





Александр Комаров врач-невролог Если головная боль возникла впервые либо она возникает уже не впервые, но мы не понимаем, что это за головная боль, конечно, нужно обратиться к специалисту. Провести дифференциальную диагностику этой головной боли, понять ее происхождение и уже применить методы лечения, которые возможны.

В ряде случаев головная боль может быть очень опасна и требует срочного обращения к врачу, продолжает эксперт. "Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, – это внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Там головная боль пульсирующая", – отмечает Комаров.

При опухоли мозга головная боль локальна. Она может сопровождаться потерей сознания и, возможно, эписиндромом, продолжает специалист.

"Может быть инфекционная боль, связанная с менингитом либо с инфекционными вирусными заболеваниями головного мозга и оболочек. Такую головную боль терпеть нельзя, особенно если она сопровождается потерей сознания либо нарушением сознания, температурой. Надо обратиться к врачу и пройти диагностику", – рассказывает эксперт.





Александр Комаров врач-невролог Может произойти инсульт, воспаление мозговых оболочек головного мозга с образованием абсцесса и смертью. Может быть вклинение головного мозга, если это объемное образование (опухоль). То есть это все приводит к тяжелой инвалидизации либо к смерти, если не обращать на это внимания.

Ранее врач-невролог, телеведущий Дмитрий Шубин рассказал, что приступы сильной головной боли могут провоцировать кофе, твердый сыр и шоколад. В этих продуктах присутствует вещество амин, которое способно вызывать мигрень. Сюда же относится и красное сухое вино, причем для появления болевых ощущений достаточно будет даже одного глотка, предупреждает эксперт.

