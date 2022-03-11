Врач рассказала, о каких болезнях говорит разбитость по утрам

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что усталость по утрам может быть вызвана разными факторами: от неправильного образа жизни до наличия хронических заболеваний.

По словам эксперта, одна из распространенных причин разбитости – переутомление. При этом важно его не путать с обычной усталостью.

"При утомлении достаточно хорошо отдохнуть, например, в выходной день выспаться как следует и в новую неделю войти с хорошим самочувствием. Если наступает переутомление, то это уже не помогает. Человек даже после выходного дня с утра чувствует слабость и разбитость. Здесь уже нужно обратиться к врачу", – отмечает специалист.

Терапевт пояснила, что в таких случаях, как правило, назначается санаторное лечение или медикаментозная терапия. Также часто на качество пробуждения влияет поздний отход ко сну или недостаточное его количество, указала она.

Избыток сна тоже может негативно сказываться на самочувствии с утра, считает специалист. "То есть если человек слишком долго спал, то он тоже может почувствовать себя разбитым", – напомнила врач.

Кроме того, по мнению Чернышовой, сильная усталость может быть признаком разных заболеваний.





Надежда Чернышова врач-терапевт Почти каждое заболевание сопровождается слабостью и разбитостью за редким исключением. Это может быть ОРВИ, коронавирусная инфекция, любые воспалительные и хронические недуги. Такое бывает и при анемии – низком содержании железа в организме, при авитаминозах.

В частности, усталость может сигнализировать о заболеваниях легких, почек и печени, продолжает эксперт. Чтобы выяснить причину недомогания, необходимо обратиться к врачу, советует Чернышова.

"Терапевт назначит общий анализ крови для начала и в дальнейшем выяснит, какое еще обследование требуется, и тогда поставит диагноз", – говорит она.

Если при подъеме с постели человек чувствует сильную головную боль, то ему следует обратиться к неврологу, рекомендует специалист.





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