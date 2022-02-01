Названа привычка, которая влияет на психику человека

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Специалисты Мичиганского университета в США выяснили, какая привычка особенно болезненно сказывается на психике человека. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Ученые провели исследование, в рамках которого проанализировали режим сна более двух тысяч врачей-стажеров. Эксперимент длился 100 дней, за этот период смарт-устройства отслеживали время сна и другую активность испытуемых.
Среди изученных показателей сна – время засыпания, продолжительность отдыха, число пробуждений. Экспертам удалось установить, что нерегулярное время сна и бодрствования в разы увеличивает риск развития депрессии.
Кроме того, испытатели узнали, что качество сна может влиять на способность организма бороться с инфекциями. Установлено, что постоянный недосып провоцировал более частые и продолжительные ОРВИ.
Диетолог Елена Кален ранее рассказала о продуктах, которые могут провоцировать развитие бессонницы у человека. В частности, такую реакцию могут вызвать жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты и соления.
"Доктор 24": сон
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