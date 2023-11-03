Врач предупредил об опасности неправильной очистки ушей ватными палочками

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Неправильная обработка ушей ватными палочками может привести к травмам и гнойному отиту, предупредил доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко. Об это сообщает Life.ru.

"Увлечение ватными палочками травмирует эпидермис, и в ответ железы начинают усиленно выделять ушную серу, что провоцирует формирование серной пробки, при которой снижается слух на стороне поражения, отмечается дискомфорт и болевой синдром", – уточнил он.

По его словам, самостоятельная очистка ушей может привести к утрамбовке серы в слуховом проходе, так как некоторые люди не знают основ и принципов правильного ухода за ушами. Врач уверен, что травмировать барабанную перепонку во время чистки ушей намного проще, чем кажется.

Врачи встречаются с осложнениями у пациентов после их попыток очистить уши острыми предметами. Хирург отмечает, что это очень плохая идея, так как можно проткнуть барабанную перепонку насквозь.

Также ношение внутриканальных наушников без необходимого ухода рано или поздно приведет к развитию грибка, а в запущенных случаях – к отиту и снижению слуха, предупредил Сенченко.

"Из "вредных советов" в популярных пабликах отдельно хочется отметить запрет на промывание ушей водой. Так, некоторые авторы утверждают, что попадание воды в ухо неизбежно приводит к воспалению, и дезинформируют пациентов об этой важной водной процедуре. Однако такое мнение ошибочно", – сказал он.

Он уверен, что промывание ушей и слухового прохода под душем при мытье головы – главный способ профилактики серных пробок и гнойничковых заболеваний. Также, если человек не носит головной убор в холодное время, у него может развиться острый отит или менингит, заключил Сенченко.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев также указывал, что использование ушных ватных палочек небезопасно для здоровья. Специалист предупредил, что при слишком усердном удалении серы человек может нанести травму уху, что чревато осложнениями.

К примеру, есть риск повредить барабанную перепонку. По словам Зайцева, ватная палочка равняется диаметру слухового прохода, и сделать вслепую спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сложно.