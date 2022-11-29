Лор предупредил о последствиях прослушивания громкой музыки в наушниках

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Отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что любители слушать громкую музыку в наушниках могут приобрести сенсоневральную тугоухость. Об этом сообщает News.ru.

"Мы слушаем музыку, речитативы, аудиокниги на частоте 1 000 герц. Если эта частота угасает, то проявляется плохая разборчивость речи и человек абсолютно дезориентирован. Он не может полноценно работать, общаться, выражать мысли, не слышит, что ему говорят", – объяснил специалист.

Зайцев подчеркнул, что такое заболевание сказывается на психическом здоровье человека. Страдающий от этого недуга может замкнуться в себе, стать безразличным к окружающим, потерять смысл жизни.

Слушать громкую музыку в наушниках – это вредная привычка, от которой необходимо избавляться, резюмировал врач.

Ранее специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказал, что при постоянном прослушивании музыки через наушники у человека могут сильно повредиться слуховые сенсорные клетки и развиться нейросенсорная тугоухость.

Помимо прочего, утверждает он, для слуха очень вредно использовать наушники в метро.



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