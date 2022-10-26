Эксперт рассказал об опасности прослушивания музыки в наушниках

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При ежедневном прослушивании чего-либо через наушники у человека могут серьезно повредиться слуховые сенсорные клетки и развиться нейросенсорная тугоухость, утверждает старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В среднем громкость наушников может составлять от 80 до 130 децибелов, что достаточно громко для ушей, отметил он. Поэтому он порекомендовал не слушать музыку таким способом более двух часов подряд. Кроме того, для слуха очень вредно использовать наушники в метро.

"Если же вы слушаете музыку в подземке, следите, чтобы громкость музыки не заглушала шум транспорта. Надо заметить, что врачи-оториноларингологи особенно не рекомендуют использовать внутриканальные наушники, потому что они направляют звук точно на барабанную перепонку", – поделился Кузьменко в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт добавил, что из-за появления внутреннего звукового давления может повредиться внутреннее ухо и слуховой нерв. Он подчеркнул, что лучше всего использовать полноразмерные наушники, которые плотно закрывают уши. Но, отметил специалист, даже такими наушниками не стоит пользоваться более двух-трех часов в сутки.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев обозначил причины для установки слуховых аппаратов. По его мнению, слуховой аппарат назначается при сенсоневральной тугоухости, когда имеется снижение функции слухового нерва. Важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно в зоне звуковых частот.

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