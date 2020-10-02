В России появятся антибактериальные беспроводные наушники

Фото: lg.com

Компания LG официально представила гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. Вторая модель дополнительно оснащена функционалом, позволяющим проводить дезинфекцию, сообщает РИА Новости.

Новые наушники анонсированы и для российского рынка. Их стоимость ожидается на уровне 7990 и 9900 за младшую и старшую модели соответственно.

Новинка оснащена 6-миллиметровыми излучателями, поддержкой Bluetooth 5.0 и влагозащитой по стандарту IPX4. Производитель обещает 6-часовую работу устройства без подзарядки.

Необычная функция была добавлена в модель FN6. Эти наушники можно заряжать беспроводным способом, но главным нововведением стала возможность ультрафиолетовой дезинфекции устройства.

Уточняется, что наушники дополнены специальной подсветкой, которая активизируется в кейсе для гарнитуры. При этом обязательно подключение к кабелю питания.

Ранее стало известно, что компания Zound Industries выпустит наушники Marshall Major четвертого поколения. Амбушюры в новом девайсе будут мягче, а зарядить аксессуар можно будет с помощью беспроводной технологии.

