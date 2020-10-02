В России появятся антибактериальные беспроводные наушники

02 октября, 16:58
Фото: lg.com
Компания LG официально представила гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. Вторая модель дополнительно оснащена функционалом, позволяющим проводить дезинфекцию, сообщает РИА Новости.
Новые наушники анонсированы и для российского рынка. Их стоимость ожидается на уровне 7990 и 9900 за младшую и старшую модели соответственно.
Новинка оснащена 6-миллиметровыми излучателями, поддержкой Bluetooth 5.0 и влагозащитой по стандарту IPX4. Производитель обещает 6-часовую работу устройства без подзарядки.
Необычная функция была добавлена в модель FN6. Эти наушники можно заряжать беспроводным способом, но главным нововведением стала возможность ультрафиолетовой дезинфекции устройства.
Уточняется, что наушники дополнены специальной подсветкой, которая активизируется в кейсе для гарнитуры. При этом обязательно подключение к кабелю питания.
Ранее стало известно, что компания Zound Industries выпустит наушники Marshall Major четвертого поколения. Амбушюры в новом девайсе будут мягче, а зарядить аксессуар можно будет с помощью беспроводной технологии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: