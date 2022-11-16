Ученые подсчитали, что более 1,3 млрд человек до 34 лет могут оглохнуть из-за наушников

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Группа ученых под крылом Каролинского университета выяснила, что более 1,3 миллиарда молодых людей могут потерять слух из-за чрезмерно громкого прослушивания музыки в наушниках. Итоги работы были опубликованы в издании BMJ Global Health.

Так, ученые изучили 33 работы, которые рассказывают о влиянии громких звуков на уши 20 000 человек в возрастной категории от 12 до 34 лет. Выяснено, что половина из них на регулярной основе слушает музыку на громкости до 112 децибел.

По мнению исследователей, громкость выше 85 децибел может стать причиной повреждения слуха. Такого уровня звук способен разрушить слуховой нерв, снизить число волосковых клеток. Самое худшее развитие событий – снижение слуха и тугоухость.

На планете насчитывается около 2,8 миллиарда человек в возрасте от 12 до 34 лет. Из этого следует, что от 670 миллионов до 1,35 миллиарда людей грозит потеря слуха.

Ранее специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказал, что при постоянном прослушивании музыки через наушники у человека могут сильно повредиться слуховые сенсорные клетки и развиться нейросенсорная тугоухость.

Помимо прочего, утверждает он, для слуха очень вредно использовать наушники в метро.

"Доктор 24": вредные наушники

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