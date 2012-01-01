Психолог Игонина назвала пять причин регулярно отдыхать от интернета

Интернет-серфинг, маркетплейсы, виртуальные игры, соцсети, мессенджеры и гаджеты уже давно стали постоянными спутниками. Однако, режим "всегда онлайн" напрямую влияет на психологическое и физическое здоровье. В Международный день без интернета расскажем, к чему может привести чрезмерное погружение в цифровой контент и почему диджитал-детокс необходим каждому.

Стресс, зависимость, болезни?

Однозначно утверждать, что от компьютерных технологий одни неприятности нельзя: развитие Сети приносит множество благ и удобств – доступность информации, оперативность общения, разнообразие досуга и многое другое, напомнила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Поэтому важно понимать: призывы ограничить их присутствие в повседневной жизни касаются лишь осознанного использования гаджетов, а не тотального отказа от них.

Специалисты выделяют пять основных негативных результатов бесконтрольного использования гаджетов.

Вред, причиняемый здоровью. И речь здесь не о том, что "все зло от ваших компьютеров". Длительное нахождение в сидячем положении просто не физиологично.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Находясь за компьютером или смотря в планшет, мы сутулимся, чрезмерно нагружаем позвоночник, перенапрягаем мышцы тела и зрение, пережимаем сосуды ног и шеи. Все это напрямую вредит организму.

Риск приобретения зависимости. Казалось бы, ролики, мемы, короткие видео поднимают настроение, заряжают энергией, помогают отвлечься. Однако, убегая от трудностей реальной жизни в соцсети, мы создаем негативное подкрепление: уходя из мира, где нам тяжело, мы попадаем туда, где комфортно, предупредила эксперт. Смотря забавные видео и смешные картинки, мы испытываем радость, смех, расслабление – это уже положительное подкрепление. В итоге формируется зависимость, схожая с игровой или алкогольной, и погружаться в нее хочется все чаще и дольше.



Повышение уровня стресса. Нарастанию стресса весьма "успешно" способствует думскроллинг – навязчивое желание листать новостную ленту с негативным контентом. Такое поведение вызывает апатию, тревогу и беспокойство, проблемы со сном, уменьшение аппетита и депрессивные настроения, отметила Игонина.

Трата времени впустую. Помимо профессиональных или важных задач, выполняемых с помощью интернета, мало кто во время работы не отвлекается на явно лишние действия: ответить знакомым, лайкнуть фотки подруги из отпуска, положить в корзину любимого магазина пару крайне нужных вещей или просмотреть подборку мемов.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению И кажется, что только на минутку зашел узнать новости в соцсети, а уже час-другой бесполезно потрачен.

Трудности коммуникации. Общение в чатах или в каналах и обмен мемами – это тоже способ общения. Только чем чаще вы предпочитаете зависание в гаджетах живым встречам с друзьями и семьей, чтению книг и взаимодействию с окружающим миром, тем труднее с каждым днем контактировать с кем-либо вне виртуального пространства, подчеркнула эксперт.

Сетевая диета

Не все знают, как правильно проводить цифровой детокс и что помогает преодолеть привычку всегда держать смартфон под рукой. Для этого достаточно соблюдать несколько важных советов.

Примите проблему. Прежде всего, нужно понять и принять то, что отдых от интернета необходим. Иначе любые меры окажутся бессмысленными.

Определите причины. Задумайтесь, почему вы, например, часами смотрите короткие ролики или фото других людей, листаете новостную ленту или бесконечно играете в Minecraft. Почему это так важно? Потому что альтернативу этим занятиям во время перерыва от интернета стоит выбирать, исходя из ваших настоящих нужд и желаний.

Выберите свой формат. Интернет-детокс бывает разный: есть так называемая цифровая диета – это периодические отключения от развлекательного контента, например, в течение работы, семейного ужина или занятий спортом.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Кому-то удобнее раз и навсегда избавиться от регулярно отнимающих время приложений и программ. А еще можно включать интернет только утром или днем или полностью выключать на выходные или отпуск.

Соблюдайте границы между работой и личной жизнью. В первую очередь, это касается руководителей – возьмите за правило связываться с подчиненными лишь в рабочее время. Это касается и звонков, и сообщений в чате. По возможности, сделайте цифровой детокс частью корпоративной культуры.



Избавляйтесь от лишнего. Чем меньше игр, приложений, соцсетей, развлекательных сайтов и прочих таймкиллеров в телефоне, тем реже вы будете заходить туда.

Соблюдайте правила. Введите однозначные запреты на гаджеты за едой, перед сном и во время личных встреч. Есть за просмотром сериала на ноутбуке или, скажем, полночи листать блоги весьма увлекательно, но точно нарушает важные физиологические процессы.

"А что до манеры одновременно общаться с друзьями и телефоном, так это просто дурной тон и обесценивание отношений", – уверена специалист.

Устраивайте детокс-паузы. Если вы не связаны обязательствами, выключайте интернет во время прогулки с собакой, посещения тренажерного зала, просмотра кино, уборки дома, приготовления ужина или общения с детьми. Это поможет как получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь, так и не отвлекаться всякий раз, когда приходит уведомление из очередного чата.

Откажитесь от интернет-суррогатов. Наполняйте свои дни созерцанием природы, спортивными и настольными играми, встречами в кафе и общением с домашними, увлекательными поездками, изучением артефактов в музеях, собственным творчеством, познанием себя и других.

Заручитесь поддержкой. Если вы решительно настроены покончить с гаджетозависимостью, а самостоятельно добиться этого трудно, имеет смысл попробовать детокс-ретриты – недельные поездки в бессетевые условия. Там вам помогут найти силы и мотивацию для интересной и полноценной жизни оффлайн, посоветовала Игонина.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.