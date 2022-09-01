Эксперты объяснили, почему запрет на телефоны во время уроков необходим

В Минпросвещения РФ напомнили, что в школах во время уроков запрещено пользоваться мобильными телефонами. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, гаджеты отвлекают учеников от занятий. Специалисты также отмечают, что проблема заключается не только в этом. Рассказываем, чем еще опасны смартфоны для детей.



На перемене можно

Перед началом учебного года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что пользоваться мобильными телефонами на уроках запрещено, а родители могут пообщаться со школьниками на перемене.

"Использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", – пояснил он.





Сергей Кравцов глава Минпросвещения РФ Если какие-то чрезвычайные ситуации, то родителям позвонят, скажут. На перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках в соответствии с новыми правилами использовать мобильный телефон не допускается.

В Роспотребнадзоре добавили, что запрет на использование смартфонов в школах действует еще с 2021 года. "О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что из этого правила есть исключение. Если ребенку нужно пользоваться мобильным устройством по медицинским показаниям, то применение каких-либо ограничений недопустимо. Речь идет, например, о тех, кому важно контролировать уровень сахара в крови или вести мониторинг сердечного ритма.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что запрет на пользование телефонами нельзя считать ограничением свобод школьников. Такую меру ввели для лучшей концентрации детей во время занятий, рассуждает она.





Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в РФ Мы возьмем этот вопрос на особый контроль, если к нам будут поступать какие-то обращения, будем обсуждать и находить компромисс между преподавателем и учеником.

Между тем опрос показал, что полный запрет на телефоны в школе большинство родителей не поддерживают. В пользу такого мнения высказались 57% респондентов, тогда как только 31% выступил в поддержку радикального ограничения.



Запрет во благо

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что усваивать информацию, которую подает учитель, и одновременно заниматься гаджетом невозможно. "Человек воспринимает информацию через переключение", – пояснил он.





Евгений Тимаков врач-педиатр У детей эти переключения еще не полноценны, не функциональны. Более длительное время нужно, чтобы переключиться с телефона и настроиться обратно на урок. Соответственно, часть информации, которую дает учитель, будет просто-напросто теряться.

В свою очередь, врач высшей категории, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в разговоре с Москвой 24 также поддержала запрет на использование смартфонов на уроках. По ее словам, гаджеты негативно влияют на здоровье детей.

Эксперт отметила, что во время занятий у школьников сильно возрастает нагрузка на глаза. Использование в этот момент девайсов может дополнительно усилить ее и в дальнейшем привести к близорукости. Кроме того, из-за гаджетов страдает и осанка ребенка, предупреждает специалист.





Екатерина Морозова врач высшей категории, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Когда дети смотрят в смартфон, у них голова уезжает вперед, возрастает нагрузка на шейный отдел позвоночника и на неокрепшие мышцы.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович рассказал, что дети интеллектуально развиваются лучше, когда меньше времени проводят за гаджетами.

"Регулярное злоупотребление гаджетами влияет на развитие участков головного мозга, ответственных за память и усвоение той или иной информации. Также чрезмерная увлеченность смартфонами приводит к деградации способностей к самоконтролю и принятию решений" – подчеркнул он.

Со слов специалиста, экспериментально доказано, что злоупотребляющие гаджетами 11-летние дети могут решать задачки не для своего возраста, а только для 8 лет. В Германии на этой почве даже ввели в обиход термин "цифровая деменция", уточнил Шахнович.

