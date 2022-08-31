Большинство родителей не поддержали запрет на телефоны в школах – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервис Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, что большинство родителей против того, чтобы их детям запрещали приносить мобильные телефоны в школу. Об этом пишет ТАСС.

Исследование показало, что 57% родителей не поддерживают запрет на использование смартфонов в школах. Однако 31% опрашиваемых выступил за введение ограничения на мобильные устройства в образовательных учреждениях.

Результаты опроса также показали, что:



отцы выступают положительно чаще, чем матери (33% против 28%);

среди учителей численный перевес имеют противники мобильных телефонов на уроках (51%);

среди мужчин-преподавателей больше тех, кто поддерживает запрет, чем среди женщин (53 и 50% соответственно);

с 2019 года число родителей, которые поддержали бы такую инициативу, сократилось с 34 до 31%.

В рамках социологического исследования в России удалось опросить 1,6 тысячи родителей и 500 учителей.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал о нововведении в российских школах с нового учебного года. Теперь ученикам запрещено использовать во время уроков мобильные телефоны. Воспользоваться устройством можно только на перемене, сообщил Кравцов.

Запрет он объяснил тем, что мобильные телефоны отвлекают детей от занятий.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что такое решение является правильным. Однако депутат обратила внимание на важность связи родителей и детей. По ее словам, потеряв мобильную связь со школьником, родители не смогут его контролировать.

