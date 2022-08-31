В ГД поддержали решение о запрете мобильных телефонов на уроках в школах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение запретить использование мобильных телефонов на уроках является правильным. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT.

"Я думаю, что это правильное решение, поскольку действительно сегодня российские школьники часто даже не стараются запоминать, считать в уме, а делают все при помощи своих смартфонов", – сказала она.

Однако депутат обратила внимание на важность связи родителей и детей. По ее словам, потеряв мобильную связь со школьником, родители не смогут его контролировать.

"С другой стороны, именно на уроках этого, наверное, делать не стоит – говорить по телефону, пользоваться мобильным устройством и так далее", – предположила Бассараб.

Она также отметила, что школы могут улучшить условия для учеников, создав возможность хранения личных вещей в шкафчиках. В локеры ученики смогут убирать смартфоны и учебники.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал о нововведении в российских школах с нового учебного года. Теперь ученикам запрещено использовать во время уроков мобильные телефоны. Воспользоваться устройством можно только на перемене, сообщил Кравцов. Запрет он объяснил тем, что мобильные телефоны отвлекают детей от занятий.

До этого с инициативой ввести аналогичный запрет выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он также отметил негативное влияние мобильных телефонов на учебный процесс и предложил провести эксперимент в одном из регионов, например в Москве.