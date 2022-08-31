В российских школах запретили пользоваться телефонами на уроках

11:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С нового учебного года в российских школах будет введен запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
"В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается", – сообщил Кравцов.
По его словам, с начала учебного года школьники смогут использовать мобильные телефоны только на переменах. Подобное нововведение министр объяснил тем, что устройства отвлекают детей от занятий.
"Если какие-то чрезвычайные ситуации, то родителям позвонят, скажут. На перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках в соответствии с новыми правилами использовать мобильный телефон не допускается", – подчеркнул министр.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил провести в школах страны эксперимент по запрету использования смартфонов. По его словам, мобильные телефоны негативно влияют на учебный процесс.
Мединский отметил, что учреждения регионов не могут выступить с подобным предложением. В связи с этим он предложил провести эксперимент, например в школах Москвы.
До этого психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева объяснила, в чем заключается вред смартфонов для детей. По ее словам, попыткой отвлечь заинтересованного ребенка телефоном родитель может повлиять на снижение его познавательной активности. В результате постоянного использования смартфона у детей могут появиться проблемы с общением в реальном мире, уточнила эксперт.
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