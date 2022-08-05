Психотерапевт объяснил, почему не нужно бороться с зависимостью от гаджетов

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Попытка побороть зависимость от гаджетов может превратиться в борьбу с самим человеком. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-психотерапевта Александра Федоровича.

Специалист усомнился в существовании подобного диагноза и сообщил, что сейчас в социуме делают все возможное для привлечения внимания людей к интернет-сфере.

"Зависимость – это только химия, а все остальное, если мы говорим про психологию, тогда зависимость вообще всех и от всего", – сказал врач.

Федорович отметил, что любой изготовитель электроники предлагает потребителю смартфон с уже установленными играми и мессенджерами. Из-за этого происходит взаимодействие человека с программами, что повышает уровень втягивания в интернет-пространство. По словам врача, люди не могут противостоять зависимости, как бы они этого ни хотели.

Ранее психолог Екатерина Зиновьева предупредила о пагубном влиянии смартфонов на развитие детей. Она объяснила, что, когда ребенку скучно, у него появляется тяга познавать и социализироваться. Однако если в этот момент дать ему смартфон, то познавательная активность сходит на нет.

Со временем у ребенка может возникнуть зависимость: скуку он будет заполнять мобильными играми, просмотром видеороликов и общением в чатах. В итоге в реальном мире общаться ему станет сложно. Поэтому важно ограничивать время использования гаджетов.