Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

20:43

Ограничения по смартфонам в школах действуют с 2021 года – Роспотребнадзор

образованиеобщество

Фото: ТАСС/Frank Rumpenhorst/dpa/picture-alliance

Ограничения по использованию смартфонов во время учебы действуют с 2021 года. Введение новых мер с 1 сентября не обсуждалось, сообщил Роспотребнадзор.

Также в ведомстве напомнили, что использование устройств с небольшим экраном сказывается на зрении, а в некоторых случаях может вызывать нарушение осанки.

Однако, подчеркнули в Роспотребнадзоре, ограничения в отношении детей, которым необходимо использовать мобильные устройства по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или проверки сердечного ритма, запрещены.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил провести в школах страны эксперимент по запрету использования смартфонов. По его словам, мобильные телефоны негативно влияют на учебный процесс.

Позднее министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал о нововведении в российских школах с нового учебного года. Отмечалось, что теперь ученикам запрещено использовать во время уроков мобильные телефоны. Воспользоваться устройством можно только на перемене.

Ученики не смогут пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать