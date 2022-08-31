Ограничения по смартфонам в школах действуют с 2021 года – Роспотребнадзор

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Фото: ТАСС/Frank Rumpenhorst/dpa/picture-alliance
Ограничения по использованию смартфонов во время учебы действуют с 2021 года. Введение новых мер с 1 сентября не обсуждалось, сообщил Роспотребнадзор.
Также в ведомстве напомнили, что использование устройств с небольшим экраном сказывается на зрении, а в некоторых случаях может вызывать нарушение осанки.
Однако, подчеркнули в Роспотребнадзоре, ограничения в отношении детей, которым необходимо использовать мобильные устройства по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или проверки сердечного ритма, запрещены.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил провести в школах страны эксперимент по запрету использования смартфонов. По его словам, мобильные телефоны негативно влияют на учебный процесс.
Позднее министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал о нововведении в российских школах с нового учебного года. Отмечалось, что теперь ученикам запрещено использовать во время уроков мобильные телефоны. Воспользоваться устройством можно только на перемене.
Ученики не смогут пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября
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