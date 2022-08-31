Аналитик прокомментировал введение запрета на смартфоны в школах

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин прокомментировал введение запрета на смартфоны в школах. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По словам эксперта, те образовательные учреждения, которые хотели бы внедрять гаджеты во время учебного процесса, могли бы позволить себе создать фонд спецустройств для школьников. При этом на выдаваемых смартфонах вход на нежелательные сайты был бы ограничен.
Деревягин уточнил, что проблема с гаджетами связана в первую очередь с тем, что ребята на уроках занимаются не учебой, а какими-то другими вещами. Кроме того, в ряде школ может быть буллинг педагогов и детей с помощью различных устройств.
"И, наконец, телефоны служат способом подсматривания, подглядывания, списываний и так далее. Это опять-таки снижает уровень остаточных знаний у школьников, то есть эффективности урока как такового", – отметил аналитик.
Для выполнения требования о запрете телефонов на уроках, как подчеркнул Деревягин, нужны в образовательных организациях специальные заглушки или системы постоянного сбора и хранения устройств. Но на данный момент, по словам эксперта, подобных средств в большом количестве нет. Поэтому выполнение запрета, вероятно, будет проблематично.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил провести в школах страны эксперимент по запрету использования смартфонов. По его словам, мобильные телефоны негативно влияют на учебный процесс.
Позднее министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал о нововведении в российских школах с нового учебного года. Отмечалось, что теперь ученикам запрещено использовать во время уроков мобильные телефоны. Воспользоваться устройством можно только на перемене.
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