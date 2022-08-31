Какие изменения ждут российских школьников с 1 сентября

В этом году и учеников, и учителей ждет множество нововведений в образовательном и внеучебном процессе. В частности, по понедельникам утро для школьников будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Рассказываем, какие еще изменения произойдут в новом учебном году.



Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя школьников будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения российского гимна. Порядок проведения мероприятия утвержден Минпросвещения РФ. В теплое время года оно будет проходить на улице, осенью и зимой – в стенах школы. Специально для церемонии из школьников сформируют знаменную группу, в которую войдут знаменосец и ассистенты.





из стандарта Минпросвещения РФ В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, такие мероприятия будут формировать у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности.



"Разговоры о важном" по понедельникам

Каждый понедельник первым уроком классные руководители будут проводить с учениками занятие "Разговоры о важном". В его рамках педагоги и школьники обсудят актуальные события в стране, а также другие важные вопросы, касающиеся в том числе ценностей российского общества. Первый такой классный час состоится 5 сентября.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Это тот случай, когда мы вводим новый внеурочный цикл по просьбе самих педагогов. Он связан с тем, что школьники адресуют учителям множество вопросов не по их предметам, а вообще про жизнь, простые человеческие ценности, про происходящее в мире.

В Минпросвещения уже опубликовали план занятий до конца ноября. Первое посвящено теме "День знаний", второе называется "Наша страна – Россия". В рамках последнего со школьниками поговорят о патриотизме.

При этом педагоги могут использовать разные форматы – показывать фильмы и обсуждать их, приглашать сторонних экспертов, устраивать викторины. Они, как и темы занятий, будут варьироваться в зависимости от возраста учеников.



Новые стандарты обучения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 1 сентября вступают в силу новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), касающиеся учеников 1–4-х и 5–9-х классов. Среди изменений – отмена обязательного изучения второго иностранного языка.

Кроме того, с младших классов в рамках уроков математики, окружающего мира, географии и обществознания школьникам начнут преподавать основы финансовой грамотности. Также в школах станут больше внимания уделять историческому просвещению.

В частности, дети начнут изучать историю с первого класса. Но она не будет отдельным предметом. Историческую составляющую добавят в дисциплины "Окружающий мир" и "Основы религиозных культур и светской этики".





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Историческое просвещение будет проводиться в школах с первого класса. Не уроки истории, которые начинались и будут начинаться с 5-го класса, а именно просветительские программы.

Помимо того, в школах будут проходить киноуроки на исторические темы. Вместе с тем для учеников сократили количество используемых учебников. В Минпросвещения пояснили, что на каждый предмет будет одна книга.



Продленка с пользой

В июле в РФ был принят закон, который утверждает для школ единый подход к организации групп продленного дня. Согласно документу, педагоги будут не только присматривать за детьми, но также подготавливать их к занятиям. Кроме того, проводить культурные мероприятия и физкультурно-оздоровительной направленности.

Предполагается, что школа будет принимать решение об открытии групп продленки, а также определять режим их работы, учитывая мнение совета родителей.



Телефоны на уроках запрещены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом учебном году ученикам запрещено во время уроков пользоваться мобильными телефонами.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.

По словам Кравцова, помимо прочего, телефоны влияют на детское здоровье. При необходимости родители могут связаться с ребенком на перемене.

"В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается", – подчеркнул Кравцов.



Защита от коронавируса

В Минпросвещения порекомендовали 1 сентября провести очно традиционные школьные линейки. Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщили, что в новом учебном году не планируется возобновлять меры против COVID-19. От прежних правил останется только обязательное измерение температуры перед входом в школу.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ В основном во всех школах линейки пройдут очно, только, еще раз, какие-то чрезвычайные ситуации могут изменить традиционный формат.

В Роспотребнадзоре пояснили, что термометрия дает возможность своевременно обнаруживать случаи заболевания коронавирусом. Таким образом предотвращается потенциальная угроза распространения инфекции в образовательных учреждениях.

