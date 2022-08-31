В школах не должны собирать деньги на ремонт – Минпросвещения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С родителей учеников российских школ не должны собирать деньги под предлогом ремонта в образовательных учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело", – сказал министр.

По его словам, работы должны проводиться за счет бюджета программ капремонта, которым они полностью обеспечены. Текущие ремонты регионы проводят за собственные средства.

За 5 лет на бюджетные федеральные средства должны отремонтировать 7 300 общеобразовательных учреждений и 4 000 – за счет региональных. Также для школ проводят закупку современного оборудования, добавил министр.

"Важно, что в разработке дизайн-проектов участвуют и родители, и сами школьники", – сообщил Кравцов.

До этого Минпросвещения сократило количество учебников по каждому школьному предмету до одного. Кравцов отметил, что министерство утвердило стандарт обучения с конкретным содержанием. Полный переход учреждений на утвержденный перечень учебников ожидается через 2–3 года. Кроме того, в ведомстве исключили использование электронных учебников и тетрадей.

Ранее Кравцов заявил о старте "Разговоров о важном" в школах РФ с 5 сентября 2022 года. Уроки будут посвящены истории регионов, известным личностям и моральным качествам. Занятия будут проводиться для школьников первым уроком по понедельника, сообщил Кравцов.

