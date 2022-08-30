Первые "Разговоры о важном" пройдут в школах РФ 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первые "Разговоры о важном", посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, пройдут в российских школах 5 сентября. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, после 5 сентября такие уроки будут проходить еженедельно первым уроком по понедельникам.

Кравцов сказал, что данный проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей города детей с младших классов. Он отметил, что эти уроки, как и поднятие государственного флага и исполнение гимна, дополнят историческое просвещение в школах.

"Мы усилили и продолжаем усиливать историческое просвещение. Дети должны иметь полное представление о том, кто их предшественники, какие выдающиеся великие люди творили историю России", – приводит слова министра "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что геополитический кризис 2022 года и спецоперация по защите ЛНР и ДНР могут быть включены в курс истории для учащихся 10-х и 11-х классов. В ведомстве уточнили, что спецоперация будет включена в учебный курс "История России". В рамках курса "Всеобщая история" учащиеся будут изучать геополитический кризис и то, как он повлиял на мировую систему.

