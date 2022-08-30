Собянин поручил школам усилить подготовку к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сергей Собянин поручил московским школам усилить подготовку учеников старших классов к сдаче единого государственного экзамена, чтобы сократить их потребности в услугах репетиторов.

Выступая в ходе августовского педсовета – 2022, мэр Москвы заявил, что высокая степень задействования репетиторов в предэкзаменационной подготовке является одной из важнейших проблем школьного образования. Собянин отметил, что многие школьники, имея домашнее задание, после уроков вынуждены дополнительно заниматься с частными преподавателями, чтобы сдать ЕГЭ.

"Это ненормальная история. В каждой школе должны переосмыслить эту ситуацию. Ребята должны полноценные знания получать в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов, но точно не бегать по репетиторам. Конечно, родители всегда хотят, чтобы их дети были более подготовлены, но от нас тоже много зависит. Поэтому я прошу в каждой школе проанализировать эту ситуацию", – сказал он.

Тем не менее, по словам Собянина, количество выпускников-высокобалльников в Москве в этом году увеличилось почти в три раза. Кроме того, в столице существенно уменьшилось число троечников. Мэр подчеркнул, что повышение конкурентоспособности московских школьников является одним из самых важных направлений в работе властей.

"От того, как мы подготовим к единым государственным экзаменам, как мы нацелим ребят на будущую их работу, во многом зависит их будущее, их судьба, их благосостояние", – добавил Собянин.

Он также призвал учителей истории, литературы и обществознания не только учить школьников, но и давать им правильное воспитание в текущей непростой политической ситуации.

"От того, как мы с вами справимся с той одной из самых главных задач нашей образовательной системы – с воспитанием – будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны", – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что каждый преподаватель на своем уроке может внести лепту в воспитание ребенка.

Ранее сообщалось, что по итогам завершившегося учебного года каждый восьмой выпускник московских школ получил городскую медаль "За особые успехи в обучении". Обладатели медалей могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

В этом году награды получили 6 689 выпускников, которые окончили школу на пятерки по всем предметам и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.