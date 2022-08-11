Медаль "За особые успехи в обучении" получил каждый восьмой выпускник московских школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По итогам завершившегося учебного года каждый восьмой выпускник московских школ получил городскую медаль "За особые успехи в обучении", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Обладатели медалей могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. В этом году награды получили 6 689 выпускников, которые окончили школу на пятерки по всем предметам и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Помимо этого, обладателями награды стали 1 214 учащихся, получивших наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ, а также 622 победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников и 19 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Больше всего медалистов в 2022 году подготовила школа Центра педагогического мастерства, а также школы № 1580, 1253 и 1535.

Замглавы департамента образования и науки Наталия Киселева отметила, что процент медалистов не снижается год от года, несмотря на то, что требования для получения медали достаточно высоки. По ее словам, это результат современных и комплексных подходов, которые применяют в образовательном процессе столичные школы.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании Общероссийского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.