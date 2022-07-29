Фото: kremlin.ru

Владимир Путин возглавил наблюдательный совет российского молодежного движения и утвердил его состав. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

"Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент РФ", – говорится в документе.

В набсовет вошли:



первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

помощник президента РФ Андрей Фурсенко;

вице-премьер Татьяна Голикова;

вице-премьер Дмитрий Чернышенко;

первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак;

министр просвещения РФ Сергей Кравцов;

министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Помимо них, в состав включены и другие представители образовательной сферы России.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.