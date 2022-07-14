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Общество

13:53

Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи в РФ

властьобщество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Об этом сообщает RT.

Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации. Его цель – подготовка школьников и студентов к полноценной жизни в обществе, формирование у них мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие творческой активности и любви к Родине.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Последний будет возглавлять президент РФ.

Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.

Законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму 19 мая. Позже инициативу поддержал Владимир Путин, отметив, что движение призвано сформировать интересную, доступную и равную среду для развития молодого поколения.

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