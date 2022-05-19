В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена", сообщает РИА Новости. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе данных.

Авторы законопроекта предложат президенту РФ возглавить наблюдательный совет движения. Участниками же движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

"Наблюдательный совет движения возглавляет президент Российской Федерации. Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом Российской Федерации. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы", – говорится в проекте закона.

Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций и сенаторы. Согласно проекту закона, движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, цель которой – посодействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение направлено на участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Движение также призвано создать возможности для развития и самореализации детей и молодежи, подготовки их к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу страны.

Ранее стало известно, что в России может быть создано новое общероссийское движение детей и молодежи. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Бурлаков заявил, что благодаря созданию в России аналога пионерского движения среди подростков уменьшится количество эгоистов. По словам депутата, детей в пионерских организациях учили быть нужным другим людям, стране и планете. При этом он отметил важность организации данного движения так, чтобы оно вызывало у детей и подростков интерес.