В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуму внесли законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена", сообщает РИА Новости. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе данных.
Авторы законопроекта предложат президенту РФ возглавить наблюдательный совет движения. Участниками же движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.
"Наблюдательный совет движения возглавляет президент Российской Федерации. Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом Российской Федерации. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы", – говорится в проекте закона.
Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций и сенаторы. Согласно проекту закона, движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, цель которой – посодействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение направлено на участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.
Движение также призвано создать возможности для развития и самореализации детей и молодежи, подготовки их к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу страны.
Ранее стало известно, что в России может быть создано новое общероссийское движение детей и молодежи. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Бурлаков заявил, что благодаря созданию в России аналога пионерского движения среди подростков уменьшится количество эгоистов. По словам депутата, детей в пионерских организациях учили быть нужным другим людям, стране и планете. При этом он отметил важность организации данного движения так, чтобы оно вызывало у детей и подростков интерес.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: