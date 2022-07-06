Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла закон о создании российского движения детей и молодежи. Оно будет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией.

Целью движения является подготовка подрастающего поколения к полноценной жизни в социуме, формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов страны, достижений культуры, а также развитие у детей творческой активности, нравственности и любви к Родине.

Участниками смогут стать как школьники, так и студенты. При этом место наставников отдадут родителям. Движение также сможет проводить профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей, не достигших 18-летия.

Символы и название движения смогут выбрать сами участники. Позже это все закрепит съезд, который состоится до конца года.

Помимо съезда, будут организованы первичные, местные и региональные отделения, наблюдательный и координационный советы, а также правление и его глава. Наблюдательный совет будет возглавлять Владимир Путин.

Ранее глава РФ поддержал инициативу о создании единого детского и молодежного движения "Большая перемена". Он отметил, что движение призвано сформировать интересную, доступную и равную среду для развития молодого поколения. При этом, по словам президента, ее устройство должны определять сами дети.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 19 мая. Участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Позднее стало известно, что движение получит право на свою символику – гимн, эмблемы и прочее.