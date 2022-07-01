Российское движение детей и молодежи может получить символику

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России движение детей и молодежи получит право на свою символику – гимн, эмблемы и прочее. Соответствующую поправку в законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи внес комитет Госдумы по молодежной политике, сообщает РИА Новости.

"Движение вправе иметь символику движения (гимн, эмблемы, флаги, вымпелы и иную символику)", – говорится в тексте поправки.

До этого глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала агентству, что символику будут выбирать сами дети. Также ребята сами решат, будут ли специальные клятвы и песни.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу о создании единого детского и молодежного движения "Большая перемена". Он отметил, что движение призвано сформировать интересную, доступную и равную среду для развития молодого поколения. При этом, по словам президента, ее устройство должны определять сами дети.

Законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму 19 мая. Участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

