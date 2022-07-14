Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

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Владимир Путин подписал закон об иностранных агентах, регламентирующий их деятельность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает введение в РФ единого реестра аффилированных с иноагентами лиц. При этом на них не будут распространяться требования и ограничения для иностранных агентов.

Кроме того, документ уточняет ряд понятий, среди которых "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник" и "политический деятель", и определяет категорию лиц, которые могут быть признаны иноагентами.

Иноагентам, согласно документу, запрещается вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, а также производить информационную продукцию для детей и подростков.

Документом предусмотрена норма, согласно которой иностранными агентами не могут быть признаны объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, а также представители международных организаций и члены их семей.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Ранее соответствующий проект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Как позже отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, данный документ является наиболее демократичным ответом на возможность вмешательства других государств.

Он подчеркнул, что от иностранного вмешательства необходимо защищаться каждой стране, иначе государство не будет существовать.