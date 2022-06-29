Госдума приняла закон, регламентирующий деятельность иноагентов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Документ вступит в силу с 1 декабря текущего года.
Закон, в частности, уточняет ряд понятий, среди которых "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник" и "политический деятель", и определяет категорию лиц, которые могут быть признаны иноагентами. Кроме того, вместо существующих четырех предполагается создание одного единого реестра иноагентов.
Документом предусмотрена норма, согласно которой иностранными агентами не могут быть признаны объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, а также представители международных организаций и члены их семей.
Документ также вводит ряд новых ограничений для иноагентов. Так, им отныне будет запрещено заниматься творческой деятельностью за счет бюджета РФ, участвовать в госзакупках, осуществлять экологическую экспертизу, а также заниматься политической деятельностью в сфере защиты традиционных семейных ценностей.
Помимо реестра непосредственно иноагентов, вводится реестр связанных с ними лиц. В него будут заноситься граждане, которые являются бывшими или действующими сотрудниками или учредителями того или иного юридического лица, признанного иностранным агентом, а также те, кто получал или получает деньги от таких организаций напрямую или опосредованно. При этом ограничения, предусмотренные для иноагентов, на них распространяться не будут.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России нужно ввести более строгую ответственность для иноагентов. По его словам, ответ на антироссийскую деятельность определенных лиц и организаций должен быть "быстрым и жестким".
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