Правила проведения митингов в России могут измениться

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В России предлагают запретить проводить митинги на территории образовательных, медицинских, соцучреждений, сообщает газета "Ведомости".

Соответствующий законопроект внесен депутатами и сенаторами в Госдуму.

Документ также предусматривает запрет проводить собрания на спортивных и детских площадках, на территориях зданий органов власти, культовых помещений и религиозных организаций.

Региональным властям предоставляется право на введение дополнительных ограничений, "если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями" субъекта России.

Кроме того, законопроект уточняет права иноагентов при проведении публичных мероприятий после принятия в первом чтении закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

"Ко всем подобным законопроектам нужно вносить корреспондирующие поправки. В базовом законопроекте был прописан перечень актов, которые подлежат изменению", – отметил один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Климов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением запретить проведение публичных мероприятий, таких как митинги и демонстрации, вблизи образовательных учреждений.

Федоров подчеркнул, что в настоящее время законодательно запрещено проводить публичные мероприятия в погранзонах, рядом с судами, зданиями экстренных оперативных служб, опасных промышленных объектов и в ряде других мест.

