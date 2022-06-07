ГД приняла в первом чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обобщает нормы законодательства об иноганетах. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект уточняет ряд понятий, среди которых "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель". Документ также определяет категорию лиц, которые могут быть признаны иноагентом. Законопроект предполагает создание единого реестра иностранных агентов вместо существующих четырех.

Один из авторов законопроекта, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что закон планируется принять до конца весенней сессии.

Ранее сообщалось, что проект закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" запретит иноагентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Проект включает запрет иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними. Им также нельзя будет производить информационную продукцию для детей и подростков.

