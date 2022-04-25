Новый проект об иноагентах запретит им производить информационную продукцию для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Внесенный в Госдуму проект федерального Закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" запретит иноагентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Законопроект объединит в себе действующие нормы законодательства об иноагентах. Документ также включает новые нормы. Проект также предполагает создание единого реестра иноагентов, определяет порядок включения в список и исключения из него.

Проект включает запрет иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними. Им также нельзя будет производить информационную продукцию для детей и подростков.

Ранее в Госдуме рассказали, что иностранными агентами не могут быть признаны органы публичной власти России, подконтрольные РФ лица, государственные корпорации, зарегистрированные политические партии и религиозные организации. При этом признать иноагентом могут любое физическое лицо, независимо от гражданства.

