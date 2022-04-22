В Госдуме разъяснили, кто не получит статус иноагента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Органы публичной власти России, подконтрольные РФ лица, государственные корпорации, зарегистрированные политические партии и религиозные организации не могут быть признаны иностранными агентами. Соответствующую норму закрепляет законопроект, обобщающий положения закона об иноагентах. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщает ТАСС.

Также не могут получить статус иностранного агента лица, подконтрольные субъектам РФ и муниципальным образованиям, государственные и публично-правовые компании и органы управления государственными внебюджетными фондами.

В свою очередь, признать иноагентом могут любое физическое лицо, независимо от его гражданства.

"Кроме того, иноагентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юрлица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица", – добавил источник агентства.

Он отметил, что текст документа может быть изменен перед внесением на рассмотрение в Госдуму.

О новом законопроекте, уточняющем нормы закона об иноагентах, стало известно 21 апреля. Документ подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Законопроект предусматривает объединение четырех существующих реестров иноагентов в один, а также устанавливает ряд понятий и вводит новые нормы, касающиеся запретов на некоторые виды деятельности для лиц, признанных иностранными агентами.

