В Госдуме предложили запретить митинги вблизи образовательных учреждений

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Близ образовательных учреждений проведение публичных мероприятий, таких как митинги и демонстрации, следует запретить. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Копия письма есть в распоряжении RT.
Федоров подчеркнул, что в настоящее время законодательно запрещено проводить публичные мероприятия в погранзонах, рядом с судами, зданиями экстренных оперативных служб, опасных промышленных объектов и в ряде других мест.
"Прошу вас оценить целесообразность расширения данного перечня, а именно включение территорий, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, в число мест, в которых запрещено проведение публичных акций", – говорится в обращении.
Он обратил внимание на то, что ученики школ и многие первокурсники еще несовершеннолетние, поэтому не обладают активным избирательным правом.
Вместе с тем митинг или демонстрация рядом с учебным заведением могут мешать образовательному процессу, а большое скопление людей представляет физическую угрозу для несовершеннолетних, заключил парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги. Он назвал это следующим шагом после запрета лицам, связанные с экстремистскими организациями, участвовать в выборах.
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